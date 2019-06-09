ضبط كمية من الخمور والأقراص المهلوسة بتوكرة

توكرة-العنوان

تمكن رجال قسم البحث الجنائي توكرة من ضبط كمية من الخمور محلية الصنع وحبوب الهلوسة، وذلك خلال تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها مديرية أمن توكرة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني شملت المضبوطات كمية من مخدر الحشيش وأسلحة نارية وأخرى بيضاء.

وقال رئيس وحدة التحقيق بقسم البحث الجنائي توكرة بأن الكميات تم ضبطها خلال استيقاف أمني نظمته وحدة التحري والقبض بالقسم على الطريق السريع الساحلي بالقرب من المدخل الغربي لمدينة توكرة.

مشيراً إلى أنه تم فتح محضر استدلال بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية