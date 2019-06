قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق ، فاضي منصور الشافعي، إن مئات المنازل انهارت في مدينة “غات”، إثر السيول الجارفة التي اجتاحت المدينة وبعض القرى المجاورة لها.

وأضافت، في حوار مع “سبوتنيك”، أن الأوضاع في المدينة باتت مأساوية، وأن بعض العائلات عالقة حتى اليوم، مع استمرار عمل فرق الإجلاء وتجهيز المخيمات، وإرسال مواد الإغاثة إلى الأهالي ببلدية غات.

