رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يثمن بدء مشاريع إعادة إعمار المدينة‎

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس ” الصقر بو جواري” عودة المدينة للإزدهار وانها تشهد تنفيذ العديد من المشاريع التي تقدر بمئتي مشروع وان البلدية تطمح للمزيد من المشروعات .

جاء ذلك في تهنئة له بمناسبة عيد الفطر المبارك لاعضاء المجلس التسييري وموظفي ديوان بلدية بنغازي .

كما تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء عبد الله الثني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي لما قدموه من دعم لبلدية بنغازي لإجتياز الصعوبات التي تمر بها .

وأعرب بوجواري في كلمته التي ألقاها بمقر ديوان البلدية عن شكره وامتنانه للجهود المبذولة من قبل الموظفين ، مشيداً بكفاءة عملهم للسير قدماً للنهوض بمدينة بنغازي .

كما نوه إلى أن الخدمات التي تقدمها بلدية بنغازي وجد استحسان المواطنين.

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