السعيدي: الإخوان والمقاتلة دمروا ليبيا

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة وبعض النواب المحسوبين على مدينة- لم يسميها- هم من أوصلوا البلاد إلى هذا الحال التي تعيشه.

وذكر السعيدي في حديث لـ”218″، الأحد، أن الجيش خليط من كافة المكونات وحين تحرك إلى طرابلس كانت المدينة تئن تحت وطأة التشكيلات المسلحة، محملاً في الوقت نفسه المسؤولية للمجلس الرئاسي والمجلس الدولة.

وكان السعيدي قال في وقت سابق من الأحد لبرنامج “LIVE” على قناة NEWS 218″”، إن الجيش الوطني لم يأت إلى العاصمة طرابلس للتفاوض مع التشكيلات المسلحة أو التراجع إلى أماكنه السابقة لأنه عاقد العزم على تخليص طرابلس من هذه التشكيلات.

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