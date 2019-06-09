بلدية سرت تقيم احتفالية جماعية بمناسبة عيد الفطر

أقامت بلدية سرت احتفالية معايدة اليوم بديوان البلدية حضرها عميد بلدية سرت وعدد من اعضاء المجلس البلدى سرت ومدير فرع جهاز الرقابة الادارية ومدارء الادارات والمكاتب ببلدية سرت ورئيس واعضاء المجلس الاجتماعى لقبائل سرت ومسؤولى القطاعات التنفيدية والشركات الخدمية والمصالح والهئيات والمكاتب الخدمية بسرت وفرع مفوضية المجتمع المدنى وفريق الشراكة المجتمعية وعدد من وسائل الاعلام ومراسلى القنوات الفضائية ووكالة الانباء الليبية.

وتم خلال الاحتفالية مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالمواطن السرتوى منها مشكلة شح وانقطاع المياة عن المدينة اسبابها وتداعياتها والية معالجتها وايضا ملف التعويضات المالية وتم الاتفاق من خلال مؤسسة التضامن على عقد ورشة عمل ببلدية سرت باشراف البلدية وعضوية قطاعات التخطيط والاسكان.

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