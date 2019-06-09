تحذيرات من نشوب حرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

طالبت فرق الإطفاء والسلامة الوطنية، الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر من نشوب الحرائق، وذلك نتيجة الانتشار الكثيف للأعشاب الجافة، إضافة إلى الموجة الحالية من ارتفاع الحرارة، وهبوب رياح القبلي المتوقعة.

كما طالبت بضرورة الإسراع في التبليغ عن أي حرائق لدى أقرب قسم للمطافي والسلامة الوطنية بالمنطقة، مشيرة إلى أنها تمكنت من السيطرة على عدة حرائق خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، منها حريق في غابة السبعة وعشرين غرب طرابلس، وآخر في منتزه صرمان الوطني، وحريق في غريان، إضافة إلى عدة حرائق سجلت في مناطق أخرى شرق وغرب البلاد.

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