سيول غات تتسبب في نزوح 1323 شخصًا وتدمير عشرات المنازل

غات-العنوان

تسببت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة، التي شهدتها مدينة غات بالجنوب الغربي لليبيا خلال الأيام الماضية، في تشريد مئات المواطنين وتدمير العشرات من المنازل.

وأفاد الهلال الأحمر غات اليوم الأحد أن الفيضانات تسببت في نزوح 1323 شخصًا، إضافة إلى إعلانه في وقت سابق عن تدمير نحو 12 منزلًا بوادي تازروك جنوب غات.

وأعلن الهلال الأحمر غات بدء انخفاض منسوب المياه في بعض الأحياء السكنية بالمدينة، مما ساهم في فتح بعض الطرقات التي أصبحت قابلة لعبور المركبات والوصول إلى أغلب أماكن الضرر وتقديم المساعدة للمتضررين.

وأفاد أن قافلة إغاثية من فروع أوباري وسبها وتراغن والشاطئ وإجدابيا وصلت إلى غات في إطار غرفة عمليات الهلال الأحمر (غات) لتلبية احتياجات المتضررين مساعدات غذائية وغير غذائية بالمراكز الإيوائية التي يشرف عليها الهلال الأحمر إلى جانب المنكوبين في العراء بكل من وادي تازروك وايسين جنوبي المدنية.

ولازالت فرق الهلال الأحمر قوم بجولات داخل الأحياء التي غمرتها المياه داخل غات المركز بحثا عن العائلات المحاصرة.

كما وصلت على مدار الأيام الماضية العديد من الشحنات الإغاثية إلى غات المقدمة من حكومتي المؤقتة والوفاق إضافة إلى القوات المسلحة والمنظمات الإنسانية.

في المقابل حذّرت بلدية غات من أن توقف الأمطار وبداية انحسار الفيضانات أصبح التلوث البيئي من أهم الأخطار التي تشكل تهديدًا لحياة الناس بعد تسجيل حالات تلوث لمياه الشرب.

كما حذّرت من تلوث المياه الراكدة داخل الأحياء السكنية نتيجة النفايات والمخالفات العضوية وانتشار مياه المجاري.

هذا وأدت الفيضانات إلى نفوق العشرات من المواشي في عدة أحياء، حيث قالت الشركة العامة لخدمات النظافة في غات إن فرقها باشرت في انتشالها وحرقها والتخلص منها، محذّرة في المقابل من حدوث تلوث بيئي بسبب المخلفات الحيوانية والنفايات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية