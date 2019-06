اجتمع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة مع رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان اليوم الأحد.

و تبادل الطرفان الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا، و المصاعب التي تواجه العودة إلى المسار السياسي وسبل تجاوزها.

