السفير الإيطالي يبحث في مصراتة دعم العملية السياسية وتعزيز التعاون الاقتصادي

زار سفير إيطاليا لدى ليبيا، جيوزيبي بوتشينو غريمالدي، اليوم الأحد، مدينة مصراتة وعقد اجتماعا مع عميد وعدد من أعضاء المجلس البلدي وممثلي المدينة بمجلسي النواب والأعلى للدولة، لدعم العملية السياسية وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وقالت السفارة الإيطالية في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن زيارة السفير غريمالدي إلى مصراتة تأتي في إطار الجهود الرامية «لدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتعزيز التعاون مع إيطاليا والشركات الإيطالية».

وأوضح المجلس البلدي مصراتة أن اللقاء مع السفير الإيطالي «تناول مناقشة آخر التطورات والوضع الراهن، مُدينين الهجوم على العاصمة، وما ترتب عليه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، وتعدٍ على مؤسسات الدولة المدنية، مؤكدين على التمسك بالمسار الديمقراطي ورفض عسكرة الدولة».

وأضاف المجلس البلدي مصراتة عبر صفحته على «فيسبوك» أن اللقاء جرى خلاله أيضا «التطرق إلى إمكانية عودة الشركات الإيطالية المتعاقد معها سابقاً للعمل ببعض المشاريع بالبلدية».

كان السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتسينو غريمالدي اجتمع أمس السبت مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في العاصمة طرابلس بعد عودته من جولة زارة خلالها الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وروسيا لحشد الدعم الدولي للعملية السياسية في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن سلامة وغريمالدي «ناقشا آخر التطورات في ليبيا وعلى الساحة الدولية. كما شدد الطرفان على ضرورة العودة إلى العملية السياسية»، وأضافت السفارة الإيطالية أن غريمالدي قام «بتجديد دعم إيطاليا لجهود المبعوث الأممي الرامية لإجتياز الأزمة الأمنية والإنسانية الحالية في ليبيا».

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