لجنة الاطلاع الأوروبية تعقد سلسلة من اللقاءات الموسعة في طرابلس

عقدت لجنة الاطلاع الأوروبية رفيعة المستوى، اليوم الأحد، عددا من اللقاءات الموسعة مع عمداء البلديات بطرابلس والمنطقة الغربية، ومجموعة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن اللقاءات تأتي بهدف الاطلاع على حقيقة الأوضاع في العاصمة والمنطقة الغربية وما تشهده طرابلس من اشتباكات.

هذا ووصلت لجنة الاطلاع الأوروبية رفيعة المستوى مساء أمس السبت، إلى مدينة طرابلس بدعوة من المجلس الأعلى للدولة لعقد مجموعة من اللقاءات الموسعة مع كل من رئيس المجلس ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وعمداء البلديات والأحزاب السياسية وجهات وشخصيات أخرى، كما ستقوم بزيارات ميدانية للاطلاع على حقيقة مجريات الأحداث في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية.

وتضم اللجنة عددا كبيرا من الخبراء السياسيين والاقتصاديين والعسكريين، ومراسلي قنوات ووسائل إعلام أوربية مرموقة.

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