ضبط تشكيل عصابي في الخمس سرق 12 سيارة ومضخة من بئر مياه

تمكن مركز شرطة وأعضاء البحث الجنائي الخمس ووحدة البحث الجنائي بسوق الخميس، من ضبط تشكيل عصابي إجرامي يتكون من خمسة أشخاص تخصص في السرقات العامة من سيارات وهواتف وخردة.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين عن ضلوعهم في سرقة 12 سيارة إحداها نوع هونداي لانترا بطريق الجحاوات قرب منطقة العرفاء منذ حوالي ثلاث سنوات، وأخرى نوع سامسونج في لبدة.

وأوضح بيان لمديرية أمن الخمس، أن المتهمين سرقوا أيضا هاتف محمول من شخص من مدينة مسلاتة، نوع سامسونج دوس، ومضخة خارجية من بئر مياه تابع للبلدية منذ سنة، ورابش خردة سيارات بطريق مسلاتة، وسيارة نوع سوناتا بمنطقة غنيمة باستعمال سلاح ناري خلال شهر رمضان.

وتمكن المتهمون من سرقة سيارة هونداي فيرنا بطريق الحواوتة، وسيارة سامسونج بالطريق الساحلي، وسيارة نوع متشي مزدوجة من داخل السوق الشعبي، وسيارة أخرى نوع لازيرة من منطقة سيلين لوطيا، فضلا عن سرقة المواطنين المصطفين في طوابير البنزين بالتهديد، وسرقة سيارة نوع مازدا همبورقا واستراحة بمنطقة سيلين، وسيارة نوع هونداي اكسنت بمنطقة سيلين لوطيا منذ ثلاث سنوات باستعمال قوة السلاح، وسرقة سيارة مازدا حمامة لونها رصاصي عائلية بمنطقة باركو بالقرب من محل بن نافع لتغيير الزيوت، فضلا عن سرقة سيارة نوع هونداي فيرنا بسيلين لوطيا، كما تم سرقة سيارة هونداي لازيرة ذهبية اللون من شخص من مدينة ترهونة منتصف شهر رمضان المبارك..

وأوضح بيان مديرية أمن الخمس، أن التشكيل العصابي استعمل 4 سيارات ماركات مختلفة في عمليات السرقة التي قام بها.

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