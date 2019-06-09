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ماذا قال الشيباني عن عملية طرابلس العسكرية ؟

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، على أهمية مدنية الدولة الليبية للوصول إلى مرحلة الأمن والاستقرار والنهوض بالبلاد.

وقال الشيباني في تصريح تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “إن الشعب الليبي لا ولن يختلف على مدنية الدولة وما تقوم به المؤسسة العسكرية هو تنفيذ لأوامر صدرت من السلطة التشريعية المدنية المتمثلة في مجلس النواب، مع تأكيدنا باننا ما كنا نتمنى أن تصل الأمور إلى هذا الحد ولكن ليس بالإمكان أبدع مما كان”.

وأضاف الشيباني، “إن شماعة الدولة المدنية، قميص عثمان يلوح به من يريدون الاستمرار في فوضى السلاح والتشكيلات المسلحة وإهدار المال العام وغياب الدولة”، مشيرا إلى أن مجلس النواب سلطة تشريعية مدنية قام منذ العام 2014 بإصدار قانون الإرهاب وقانون حل التشكيلات المسلحة ونزع سلاحها وادماجها في الحياة المدنية، ثم قام بتعيين القائد العام وتكليف المؤسسة العسكرية بمحاربة الإرهاب في كافة ربوع الوطن واستعادة الدولة وهكذا كان في المنطقة الشرقية والجنوبية وما يجري في طرابلس اليوم هو استكمال لمسيرة بدأت من بنغازي فدرنة فمدن وقرى الجنوب الواحدة تلو الأخرى، مجلس النواب يرى أن طرابلس ليست استثناء بل استكمال لمسيرة استعادة الدولة، وذلك بحسب تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • كلام جميل كلام معقول صادر عن مسئول واضيف اليه ان المشير خليفة حفتر يؤمن بالدولة المدنية واعلن انه بعد تحرير الجيش للمدن الليببة سيتم اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وان الجيش لن يقبل الا بقائد اعلى منتخب وهذا بالطبع منطقى فهل يقبل اى ليبى عنده ذرة عقل سليم ان يكون الامعة السراج المفروض خارجيا والمرفوض داخليا من نواب الشعب والعميل لقطر وتركيا قائدا اعلى الجيش ويكذب على الناس ويقول انه يحارب من اجل مدنية الدولة والدليل على انه كذاب اشر ان من يحاربون معه لا يؤمنوا لا بالديمقراطية ويريدونها فوضى اما اكذوبة حكم العسكر فتتنافى مع الواقع فحكم العسكر يكون من خلال مجلس يحكم ويرفض اى انتخابات عكس ما ينادى به الجيش الوطنى بموافقته على اجراء انتخابات حرة تحت اشراف دولى

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