أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي، أن الجيش خليط من كافة المكونات وحين تحرك إلى طرابلس كانت المدينة تئن تحت وطأة التشكيلات المسلحة.

وقال السعيدي، في تصريحات له ، إن جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة السبب في تدمير البلاد.

وحمل السعيدي المجلس الرئاسي والمجلس الدولة مسئولية انتشار الميليشيات في طرابلس.

The post السعيدي: الإخوان والمقاتلة السبب في تدمير ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية