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سفير هولندا: هجوم الجيش الوطني على طرابلس يهدد استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز «إن الهجوم العسكري للجيش الوطني الليبي على طرابلس وما تلاه من تصعيد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ويهدد استقرار ليبيا» وفق تغريدة نشرها اليوم الأحد عبر حسابه على موقع «تويتر».

وأضاف تومرز أنه «من المفارقات أن التطرف العنيف والإرهاب آخذان في الارتفاع»، مؤكدا على أنه «لا يوجد حل عسكري ممكن»، مشددا كذلك على أن «الحل الوحيد محادثات سياسية» بين أطراف الأزمة.

وتشهد ضواحي جنوب وجنوب شرق العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي مواجهات عنيفة بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني الليبي التابعة للقيادة العامة بعد إعلان المشير خليفة حفتر عن إطلاق عملية عسكرية «لتحرير طرابلس».

وأودت الاشتباكات العنيفة الجارية منذ أكثر من شهرين بحياة مئات القتلى والمصابين وتسبب في نزوح عشرات الآلاف من العائلات من منازلهم إلى مناطق آمنة بحسب بيانات وكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • انت سفيه لا تفهم المشهد الليبى فهل تقبل ان يسيطر على عاصمة بلادك مليشيات ارهابية تقسم احيائها الى مناطق نفوذ لها وتقبل ان ينتقد احد دخول الجيش الهولندى لتطهير العاصمة امستردام من مليشيات همام هل تقبل ان تقسم احياء امستردام بين البقرة والحلبوص وغنبوة والتاجورى ومهربى البشر والدواعش والقاعدة لو قبلت ذلك فى بلدك لحولوك الى ميتشفى المجانين اما عن زيادة الارهابيين بعد المعركة فهذا دليل على ان بقايا حكومة الوفاق داعمة للارهاب وجزء من التنظيمات الارهابية الدولية وعلى دول اوربا مساندة الجيش الوطنى والا وصلت هذه المليشيات لكم وقامت بذبحكم

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