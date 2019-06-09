ليبيا تشارك في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي بجنيف

يرأس وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق المهدي الأمين، وفد ليبيا المشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف في دورته (108) والذي سيبدأ أعماله يوم الغد الاثنين ويستمر حتى 21 يونيو بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب الأعمال، العمال).

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في دورته الحالية والتي تتميز بالاحتفال بمئوية تأسيس منظمة العمل الدولية في عام 1919م، بمشاركة رؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء والتي يبلغ عددها 187 دولة يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة، ويتخلل المؤتمر جلسات عامة واجتماعات اللجان الفنية، التي ترفع تقاريرها واستنتاجاتها للمؤتمر العام.

ويناقش المشاركون في المؤتمر، بنودًا دائمة تشمل تقرير رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى جانب تقرير المدير العام للمنظمة، الذي يتضمن تقرير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل، تحت عنوان “العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقًا”، كما يستعرض المؤتمر برامج وميزانية المنظمة من أجل مراجعتها واعتمادها، كما يستعرض تقارير اللجان بشأن تطبيق الحكومات لعدد من اتفاقيات العمل، والدراسة الاستقصائية المقدمة من لجنة الخبراء حول الحماية الاجتماعية العالمية وتحقيقها للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

