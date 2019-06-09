كلية التربية في غات تؤجل امتحاناتها

عميد كلية التربية في غات الدكتور موسى خاودن يؤكد لـ218 تأجيل الامتحانات لمدة أسبوعين
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قناة 218 الليبية
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