ماذا قال معيتيق في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية ؟

دعا النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد معيتيق، واشنطن الضغط على حلفائها من الدول العربية عدم التدخل في الشأن الليبي.
وأكد معيتيق خلال لقائه مع قناة ” فوكس نيوز”، الأمريكية، على استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية السياسي لحكومة الوفاق.
دعا النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد معيتيق، واشنطن الضغط على حلفائها من الدول العربية عدم التدخل في الشأن الليبي.
وأكد معيتيق خلال لقائه مع قناة ” فوكس نيوز”، الأمريكية، على استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية السياسي لحكومة الوفاق.
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