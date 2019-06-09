ماذا قال معيتيق في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية ؟

دعا النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد معيتيق، واشنطن الضغط على حلفائها من الدول العربية عدم التدخل في الشأن الليبي.

وأكد معيتيق خلال لقائه مع قناة ” فوكس نيوز”، الأمريكية، على استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية السياسي لحكومة الوفاق.

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