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ماذا قال معيتيق في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية ؟

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعا النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد معيتيق، واشنطن الضغط على حلفائها من الدول العربية عدم التدخل في الشأن الليبي.

وأكد معيتيق خلال لقائه مع قناة ” فوكس نيوز”، الأمريكية، على استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية السياسي لحكومة الوفاق.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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