تونس تكشف تفاصيل انضمامها لبرنامج أممي لمراقبة خدودها مع ليبيا

أكدت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية) استعداد المؤسسات الحكومية المختصة في مكافحة الإرهاب للانخراط في برنامج الأمم المتحدة المتعلق بملاحقة تنقل الإرهابيين عبر الحدود ومنع الجرائم الإرهابية.

وقال رئيس اللجنة مختار بن نصر، لـ”الحياة اللندنية”، إن هذا البرنامج له القدرة على تحليل بيانات السفر بناء على مخاطر محددة وسيساعد على رصد وتتبع من يشتبه في أنهم إرهابيون ويلاحق تحركاتهم عبر الحدود، وهذا ما سيساعد تونس على الحد من المخاطر الإرهابية المتصلة بحدودها الشرقية مع ليبيا وحدودها الغربية مع الجزائر علاوة على مراقبة التحركات المشبوهة في مجموع الموانئ والمطارات التونسية التي قد تكون ملجأ لتسلل الإرهابيين عبر جوازات سفر مزورة أو هويات مخفية.

أنشأت الأمم المتحدة هذا البرنامج تلبية لحاجة الدول الأعضاء في تعزيز قدراتها على اكتشاف العناصر المشبوهة بهدف تقييد تنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وامتثالا لمتطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي. وتبلغ تكاليف هذا البرنامج الممتد على نحو خمس سنوات نحو 12 مليون دولار سنويا.

