اجتمع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة مع وفد من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين الأوروبيين الذين يزورون ليبيا بصفة شخصية.

وأوضح الممثل الخاص أبعاد الأزمة الحالية وتداعيات السياسات الخارجية الدولية، والأوروبية خصوصاً، على الوضع الليبي.

