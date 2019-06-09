بعيو: هكذا هُم الإخوان المتأسلمون

انتقد الكاتب الصحفي محمد بعيو، موقف جماعة الإخوان “المتأسلمون”، وقناة “الجزيرة القطرية” في تناول الملفات حيث غياب شفافية والانحياز إلى دول دون الأخرى.

وقال بعيو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعنوان (هكذا هُم الإخوان… من ليس عبداً لهم فهو العدو)، “قناة الجزيرة صوت وصورة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، والمالكة الحصرية وليست المملوكة لإمارة قطر، تقدم لنا عبر موقعها التفاعلي المحترف القوي المسمى [مـيـدان] التابع لشبكة الجزيرة نت، تقريراً وثائقياً عن دولة فـيـتـنـام، ونجاحها الاقتصادي المُبهر، الذي تم في ظل نظام تصفه هي بالاستبدادي المُغلق سياسياً، والذي تنعدم فيه الديمقراطية وحرية التعبير، والذي قارنته الجزيرة بالنظام الصيني حيث حقق كلاهما المعجزة الاقتصادية، وكلاهما يعمل حسب وصفها بالثنائية المسماة، شيوعية السياسة والحكم ورأسمالية الاقتصاد والانفتاح، أما حين يتحدث نفس الموقع والجزيرة نفسها عن مصر، حيث العداء المبالغ فيه للسيسي الذي أسقط نظام حكم جماعة الإخوان وسلطة المرشد، فإن اللغة تتغير، حيث أن الميدان في تقرير بعنوان {هل مصر بلدٌ فقير حقاً} تقول في إشارة إلى الاستثمار في مصر:- لكن كيف تُبنى الثقة في نظام عسكري منعدم الشفافية ولا يعرف سوى لغة القمع والقتل”.

وتابع بعية، “شبكة الجزيرة الإخوانية تتجاهل بل وترفض التطورات الاقتصادية التي بدأت تشهدها مصر، منذ تحمل النظام مسؤولية دفع فاتورة الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، التي لا مناص منها لأي اقتصاد ناشئ، أو منتقلٍ من احـتكار الـقطاع العام إلى القطاع الخاص والتنافسية الحقيقية، ومن الانفاق الحكومي المتضخم قليل الجدوى إلى الانفاق التنموي المُجدي، ومن التقييم الرسمي غير الحقيقي للعملة المحلية إلى التقويم الحقيقي لقيمتها، المرتبطة بالإنتاجية الفعلية للاقتصاد، لا بالثبيت الرسمي الخادع، لسعر صرفِ لا يستطيع الاقتصاد تبريره ولا الدفاع عنه، على صعيدي الشخصي لست معجباً بالنموذج الاستبدادي الأمني لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك لي تحفظات كثيرة على تضخم الحجمين الاقتصادي والإعلامي للجيش والأمن والاستخبارات، وممارسة الاحتكار الحكومي غير المباشر، وضرب رجال الأعمال المشكوك في ولائهم للنظام، لكنني أعرف أن الجزيرة الإخوانية لا يمكن أن تكون مصدراً حقيقياً موضوعياً لأي أخبار أو تحليلات عن الأوضاع السياسية والأمنية الاقتصادية في مصر، فهي وعلى طريقة التفكير والتعبير الإخوانية المعروفة {أنا ومِن بعدي الطوفان}، تتمنى تدمير مصر بمن فيها وعلى من فيها، مادام الإخوان خسروا حكمها، حتى وإن كانت هذه الخسارة ناتجة عن فشلهم الذريع في امتحان السلطة، وليس فقط بانقلاب عسكري قاده وزير دفاع جاءوا به كما يقولون لأنه {يصلي}، ثم لم ينكروا عيه صلاته فقط، بل أنكروا عليه إسلامه وكفّروه، بعد انحيازه للمطالب الشعبية العارمة بإزاحتهم عن الحكم، وحتى إن تناسى الإخوان فإن ذاكرة المصريين والتاريخ لن تنسى الثلاثين مليون توقيع التي جمعتها حركة {تـمـرّد}، مطالبة بإزاحة مرسي عن الكرسي”.

وأضاف، “هكذا هُم الإخوان المتأسلمون، وهكذا هو تفكيرهم المريض وعقلهم البائس، وهكذا هي رموزهم وخطابهم وإعلامهم ومنطقهم، كُن معهم حليفاً أو رديفاً أو تابعاً أو قطيعاً، تكون مسلماً حقيقياً تستحق خير الدنيا والآخرة، أما إذا خالفتهم أو كشفتهم أو عارضتهم فإنك والعياذ بالله [مارقٌ مروق السهم مِن الرمية] عليك من الله ما تستحق من غضبه ومقته، وكأن الله سبحانه وتعالى منحهم وكالة الحق وولاية الاستقامة، تعالى الله عمّا يأفكون. أستغفر الله العظيم، وأبرأ إليه من هؤلاء الذي فرقوا الدِين، وميّزوا ظلماً بين المسلمين، ولسان حالهم يقول وأفعالهم {من ليس منا فليس من المسلمين}، والحمد لله أنني لست منهم وأنني من المسلمين. اللهم أخرجهم من هذه الضلالة، واهدهم إلى سواء السبيل فقد ضلّوا ضلالاً كبيراً..اللهم أجِرنا من ظلمهم فقد جاروا علينا، وكذبوا علينا، وأوغلوا فينا”.

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