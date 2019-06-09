تسجيل عشرات الحالات لأطفال مصابين بالنزلات ببنغازي ومستشفى الأطفال يطمئن

بنغازي-العنوان

أعلن مسؤولون بمستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي اليوم الأحد استقبال المستشفى لعشرات الأطفال المصابين بالنزلات المعوية، لكنهم أكدوا في المقابل أن العدد لا يستوجب إعلان حالة الطوارئ.

وأكد رئيس قسم النزلات المعوية في مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي الدكتور فهيم رشدي، أن القسم استقبل خلال اليومين الماضيين عدد 31 طفلًا مصابين بالنزلة المعوية، غادر نصفهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأضاف فهيم، “يوجد حالياً في القسم عدد 16 طفلا مازالوا يتلقون العلاج عن طريق الوريد وفقاً للطرق المتبعة في حالات النزلة المعوية والتي تعالج بالمحاليل الوريدية والمضادات الحيوية، وهو أمر يتطلب بقاؤها داخل المستشفى إلى أن تتحسن تدريجياً”.

وأشار فهيم، إلى أن القسم استقبل في فترات سابقة أعداداً من المرضى فاقت الأربعين حالة، وهو أمر طبيعي خاصة في فصل الصيف.

من جانبها نفت، مدير مكتب التوعية والإعلام بمستشفى الأطفال، هدى كويري، الشائعات التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول أعداد كبيرة من الأطفال المصابين بالنزلة المعوية إلى المستشفى خلال هذه الأيام.

وأكدت كويري، أن المستشفى لم يستقبل حالات كبيرة تستوجب إعلان حالة الطوارئ.

وأوضحت كويري، أن أغلب مسببات النزلات التي تصيب الأطفال تكون متعلقة بتناولهم أطعمة غير صحية، وأيضا بدخول موسم الصيف، الذي يعتبر أكثر فصل يتعرض فيه الإنسان للنزلات المعوية، بالإضافة إلى التغيير المفاجئ في أسلوب تناول الطعام بعد شهر رمضان الكريم.

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