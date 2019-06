“لجنة أزمة الوفاق” تكشف عدد الأسر النازحة خارج مراكز الإيواء

المتوسط:

أكد عضو لجنة الأزمة بوزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق خالد مسعود أن عدد الأسر في 47 مركز إيواء بلغ أكثر من ألف عائلة موزعين على عدد من البلديات.

وأوضح مسعود، في تصريحات له، أن الوزارة عملت على دعم الجانب النفسي والاجتماعي للأسر والأطفال، بالإضافة إلى توزيع سلات غذائية متكاملة على النازحين في مختلف البلديات.

وأكمل مسعود، أن عدد الأسر النازحة خارج مراكز الإيواء فاق الثمانية عشر ألف عائلة.

