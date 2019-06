زار وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الأحد مدينة درنة.

وعقد بوشناف اجتماعا مع الأجهزة الأمنية لمناقشة الخطة الأمنية والإجراءات لتأمين المدينة.

وشهدت درنة حادثين أمنيين خلال الأيام الماضية مما دفع وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة تعزيز التأمين في المدينة.

