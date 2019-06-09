يقوم بجلبها من خارج البلاد . .قوات أمن بنغازي تلقي القبض على مروج لحبوب الهلوسة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أعضاء التحريات بمديرية أمن بنغازي من القبض على أحد مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية بالمدينة .

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمديرية نقيب أحمد المسماري إن معلومات وردت لأعضاء التحريات بالقسم من مصادر موثوق تؤكد قيام المدعو “و ن” بالتجارة وجلب أقراص المهلوسة بجميع أنواعها من خارج البلاد .

المسماري أوضح أنه بعد أن تم تتبعه ومراقبته الجاني لعدة أيام وبعد أن أكدت المعلومات عن جلبه لكمية كبيره في آخر أيام من شهر رمضان تم إعداد كمين محكم وذلك بأن قام أحد المصادر بشراء عدد ألف قرص من المخدر نوع “بترل” الممنوع تداولها وفقا للقانون .

وأشار إلى أنه بعد ضبطه اعترف بوجود كمية كبيره في منزله، وتم التنسيق مع النيابة العامة لمداهمة المنزل وتم العثور على عدد (25450) خمسه وعشرون ألف وأربعمائة وخمسون قرص من نوع “بترل” واعترف بجلبها ويعد لبيعها في عدة مدن في ليبيا .

ونوه مدير المكتب الإعلامي بالمديرية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجاني، وإحالته إلى النيابة العامة .

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