أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا عن توفير أطباء نفسيين في مدينة غات بعد فرار الآلاف من منازلهم أثناء الفيضانات.

وأكدت المنظمة، أنها أرسلت متخصصين في الصحة النفسية إلى أجزاء يصعب الوصول إليها من ليبيا وذلك للحفاظ على الحالة النفسية للمواطنين”.

كما كشفت المنظمة عن إرسال مستلزمات المختبرات لتشخيص المرضى وذلك بناءا على طلب مستشفى غات.

The post “الصحة العالمية” ترسل أطباء نفسيين لمدينة غات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية