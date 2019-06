زار السفير الإيطالي لدى ليبيا جيوزيبي بوتشينو اليوم الأحد بلدية مصراتة.

وأجتمع السفير الإيطالي مع عميد بلدية مصراتة وبعض أعضاء المجلس البلدي، وبعض ممثلي المدينة بمجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة.

وناقش الاجتماع آخر التطورات ومستجدات المعركة في طرابلس وسبل معالجة نتائجها.

