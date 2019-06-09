بالمستندات .. تعرف الأعضاء بالكونجرس الأمريكي الذين طالبوا بتغيير موقفها بشأن حفتر .. والجزيرة تنشر الإشاعات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشر الصحفي الليبي عبد الباسط بن هامل وثائق تظهر مراسلة ثمان من أعضاء الكونغرس الأمريكي لوزير خارجية بلادهم مايك بومبيو عقب زيارة النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق إلى واشنطن وتعاقد رئيس المجلس فايز السراج مع شركات ضغط دفع لها ملايين الدولارات في محاولة للتأثير على القرار الأمريكي تجاه ليبيا ودعم بقائه في السلطة .

وبحسب الصحفي والمدون على مواقع التواصل الاجتماعي بن هامل، قال إن الأعضاء تحصلوا على ملايين الدولارات وهم ذاتهم الذين التفاهم عصام اعميش وإبراهيم صهد قبل أسابيع قليلة وشاركوا في جلسة جانبية للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس حول معركة طرابلس.

بن هامل أوضح أن الأعضاء الذين التقاهم اعميش وصهد هم النائب الديمقراطي “تيد ليو”، والنائب الجمهوري “جو ويلسون”، والنائب الديمقراطي “تيد دويتش”، والنائب الديمقراطي “ديفيد سيسيلين”، والنائب الديمقراطي “ديفيد ترون”، والنائبة الديمقراطية “إلهان عمر”، والنائبة الجمهورية “آن فاجنر”، والنائبة الديمقراطية “ابيغيل سبنيجير”

ولفتت الصحفي بن هامل إلى أن اعميش وصهد ينتميان لجماعة الإخوان ولهم دور قيادي لإخوان ودورهم القيادي.

وقال النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه التقي خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي “الكونجرس”، الذين أكدوا دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة الوفاق الوطني ورفضها العدوان على طرابلس، لافتًا إلى أنهم شددوا على ضرورة العودة للمسار السياسي باعتباره الطريق الوحيد لمعالجة الأزمة الليبية.

معيتيق أوضح أنه التقي السيناتور “ليندزي جراهام”، أحد قيادات الحزب الجمهوري الذين وقعوا على الرسالة التي وجهت إلى الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، بخصوص الاعتداء على طرابلس، والسيناتور “تود يونج” أحد قيادات الحزب الجمهوري، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأظهرت الوثائق التي نشرها بن هامل أن ثمانية من أصل 535 عضو في الكونغرس الأمريكي راسلوا وزير خارجية بلادهم مايك بومبيو يطالبونه بإصدار بيان رافض لاشتباكات طرابلس ولدخول قوات الجيش الوطني بقيادة القائد خليفة حفتر .

وبحسب الوثيقة نفسها، فإن أعضاء الكونجريس أكدوا أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا، وأن امتلاك الأسلحة المتطورة بشكل متزايد من قبل كلا الجانبين في هذا الصراع لن يؤدي إلا إلى المزيد من نزف الدم وعدم الاستقرار والتهديدات لمنشآت النفط والبنية التحتية المدنية الحيوية والمعاناة الإنسانية الشعب الليبي.

وأضاف أعضاء الكونجريس – بحسب الوثيقة – أنه نظرًا لسوء الحظ أدت قراءة عامة لمكالمة الرئيس ترامب الهاتفية مع حفتر في الخامس عشر من أبريل إلى حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالموقف الأمريكي.

وأردف أعضاء الكونجريس في خطابهم الموجه لوزير خارجية بلدهم نحثك كذلك على الدعوة لوقف إطلاق النار والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذه، وأن تعيد التأكيد علنًا على دعم محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وممارسة الضغط الدبلوماسي الأمريكي لتشجيع العودة إلى المفاوضات. ويجب على الولايات المتحدة ممارسة دور قيادي لمنع المزيد من التدهور.

وكانت قناة الجزيرة نشرت خبراً كاذباً في صيغة عاجل عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر بخصوص مراسلة 13 عضو مجلس النواب الأمريكي لوزير خارجية بلادهم، بخصوص إصدار بيانات ضد تحركات ضد الجيش الوطني وإدانة العمليات العسكرية في طرابلس، والحقيقة أن عدد الأعضاء ثمانية فقط .

يشار إلى أن قناة الجزيرة القطرية تبث العديد من الأخبار الكاذبة، التي لا تستند إلى مصادر رسمية في بعض الأحيان، وتكون تلك الأخبار سببًا لتفشى الشائعات.

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