أعلن المجلس البلدي لبني وليد وصول قافلة المساعدات إلى السكان المتضررين في مدينة غات، اليوم الأحد.

وأكد المجلس، أن بلدية غات استلمت شحنة المساعدات وتوزيعها للأهالي المتضررين من الفيضانات والسيول.

وكان المجلس البلدي بني وليد قد قام بتجهيز قافلة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية وإرسالها لمدينة غات .

