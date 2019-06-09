خلال سلسلة من الاجتماعات .. سلامة يؤكد على ضرورة العودة للحل السياسي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، آخر التطورات في البلاد وعلى الساحة الدولية.

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للبعثة الأممية في ليبيا أمس السبت، فقد اتفق الطرفان في الاجتماع الذي عقد بمقر البعثة الأممية، على ضرورة العودة إلى العملية السياسية.

كما التقى سلامة، اليوم الأحد، رئيس حزب العدالة والتنمية – الذراع الرئيسي لجماعة الإخوان – محمد صوان لتبادل الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا.

وأوضحت البعثة أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بطرابلس تناول المصاعب التي تواجه العودة إلى المسار السياسي وسبل تجاوزها.

وفي ذات الشأن، اجتمع الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا مع وفد من السياسين والأكاديميين والإعلاميين الأوروبيين الذين يزورون ليبيا بصفاتهم الشخصية.

وقالت البعثة الأممية إن سلامة أوضح للضيوف أبعاد الأزمة الحالية وتداعيات السياسات الخارجية الدولية، والأوروبية خصوصاً، على الوضع الليبي.

وكان سلامة، قد زار مدرسة أبا ذر الغفاري، أمس السبت، في إطار تفقده لعمل وكالات الأمم المتحدة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في طرابلس، وطالب بهدنة إنسانية عاجلة وبزيادة الدعم المقدم للنازحين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24