سلامة يجتمع برئيس حزب “جماعة الإخوان” المصنفة إرهابيًا في ليبيا

طرابلس-العنوان

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة اليوم الأحد مع رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان.

وحزب العدالة والبناء هو الذراع السياسي لـ “جماعة الإخوان المسلمين” المصنفة “جماعة إرهابية”، من قبل مجلس النواب الليبي، إضافة إلى “تجريمها وحظرها في ليبيا”.

وتبادل الطرفان الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا، كما تناولا المصاعب التي تواجه العودة الى المسار السياسي وسبل تجاوزها.

هذا واجتمع سلامة مع وفد من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين الأوروبيين الذين يزورون ليبيا بصفة شخصية.

وأفادت البعثة الأممية أن سلامة أوضح للوفد ابعاد الأزمة الحالية وتداعيات السياسات الخارجية الدولية، والأوروبية خصوصاً، على الوضع الليبي.

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