وزير “صحة الوفاق”: نعمل على إرسال قوافل طبية لمدينة غات

التقى وزير الصحة بحكومة الوفاق “د. أحميد بن عمر” اليوم الأحد في ديوان الوزارة مع لجنة الأزمة لدعم بلدية غات ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة الأوضاع الصحية والإنسانية وسير القوافل الطبية التي توجهت للمدينة.

وقال وزير الصحة المفوض “د. أحميد بن عمر” خلال الإجتماع أن الوزارة عملت على توفير جميع الأدوية الضرورية لمدينة غات ومستمرة في إرسال القوافل البرية والجوية الطبية وخلال أسبوع سيكون هناك أطباء منتظمين للعمل ببلدية غات.

وأضاف أن الأزمة التي وقعت بغات ستمر بسلام، وأن المدينة ستكون أفضل ممّا كانت وذلك بتظافر جهود الوزارة والحكومة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية من جهة أخرى.

من جهتها وصفت “لجنة الأزمة” الأوضاع بالمدينة بأنها تتجه للتحسن مع وجود مخاوف من انتشار الأمراض بين العائلات التي نزحت للمدارس بالأماكن المرتفعة بالمدينة وأن تلوث مياه الأبار والشرب واختلاطها يشكل خطر على المواطنين.

وكشفت اللجنة عن وصول القوافل الطبية والأطباء للمدينة ومطالبين أن يكون هناك مشروع تنموي طبي متكامل لغات ودعم مستشفى المدينة وأن أكثر من ألف عائلة تركوا منازلهم بحاجة إلى رعاية صحية خاصة واهتمام من الحكومة حتى يتمكنوا من الرجوع إلى مساكنهم.

