اجتماع طارئ في سرت لبحث “أزمة المياه”

عقدت بلدية سرت، الأحد، اجتماعا طارئا لبحث مشكلة شح المياه القادمة من خزان اجدابيا الرئيسي منذ ثلاثة أسابيع، والحلول الممكن تطبيقها لتفادي الأزمة.

وقال مدير مكتب الإعلام بالبلدية محمد الاميل، إن المجتمعين توصلوا إلى اتفاق بأن تبدأ مديرية الأمن بسرت بإقفال صمامات المياه بالمشاريع الزراعية الـ9 الواقعة شرق سرت ليتم تعبئة الخزانات.

وأضاف الأميل في بيان تلقته “218”، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يوم الثلاثاء المقبل مع الأجهزة المختلفة وإدارة المرافق المحلية لإيجاد آلية موحدة لتوزيع المياه بالتساوي.

يشار إلى أن الاجتماع الذي ترأسه عميد بلدية سرت مختار المعداني، عقد بحضور العديد من المسؤولين المعنيين بالأزمة.

وتشهد سرت انقطاعا للمياه منذ أكثر من 20 يوما جراء توقف تدفقها من خزان اجدابيا، كما أن المخزون الاحتياطي بخزان القرضابية لا يكفي استهلاك سكان سرت البالغ 45 ألف متر مكعب يوميا.

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