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البعثة: الوفد الأوروبي يزور ليبيا بصفة شخصية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، الأحد، اجتماعا مع وفد من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين الأوروبيين الذين يزورون ليبيا بصفة شخصية.

وقالت البعثة بحسابها الرسمي في “تويتر”، إن سلامة أوضح للوفد أبعاد الأزمة الحالية في ليبيا، وتداعيات السياسات الخارجية الدولية، والأوروبية خصوصاً، على الوضع الليبي.

وكانت اللجنة وصلت السبت إلى طرابلس للاطلاع على حقيقة مجريات الأحداث في طرابلس والمنطقة الغربية، والاشتباكات الدائرة في تخوم العاصمة، بحسب المجلس الأعلى للدولة الذي قال إن زيارة الوفد جاءت بناء دعوة منه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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