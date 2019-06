طاطاناكي: الانتخابات الليبية ضرورة ملحة.. ولن ندعم مرشح بعينه

المتوسط:

أكد رئيس التجمع الليبي الديمقراطي، حسن طاطاناكي، على أن الانتخابات الليبية ضرورة ملحة، مشيرا إلى أن التجمع الليبي الديمقراطي لن يدعم أَي مرشح انتخابي، وسيترك للشعب حرية الاختيار.

وأضاف طاطاناكي، في حوار صحفي، السبت، «من حق أَي مواطن الترشح طالما توافرت فيه كل الشروط والمهارات المؤهلة للفوز بتلك الاستحقاقات».

وشدد طاطاناكي على أن التعليم أهم الملفات التي يجب التركيز عليها في ليبيا، فبدونه “لن يحدث أي تقدم في البلاد”، مؤكدا أن أهم أهداف التجمع تطوير القطاع التعليمي وإحداث نهضة تعليمية في البلاد.

وكان طاطاناكي قد أطلق مبادرة “ليبيا دائما وأوّلًا”، بمشاركة أكثر من 200 شخصية قيادية وسياسية، بهدف تجنيب ليبيا مخاطر الحرب الأهلية، والانقسام والانهيار الاقتصادي، وذلك من خلال تقديم مشروع سياسي يعمد إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وحماية موارد البلاد من الهدر والاستنزاف.

