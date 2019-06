طاطاناطي يكشف أسباب انتشار الإرهابيين في ليبيا.. الغرب والجغرافيا

المتوسط:

قال رئيس التجمع الليبي الديمقراطي، حسن طاطاناكي، إن أخطر ما في الأمر هو الميزة الجغرافية لليبيا التي ستمنح الإرهابيين ملجأ آمنا، نظرا إلى الأراضي الشاسعة التي تسهّل التنقّل وإخفاء الأسلحة والأهم وفرة المال، بالإضافة إلى قربها من أوروبا. ففي ليبيا ستتوفر للإسلاميين مقومات السيطرة التامة.

وأضاف طاطاناكي، في حوار صحفي، السبت، أن نظرة الغرب للإخوان المسلمين والتيارات الإسلاموية الأخرى تختلف عن نظرة الليبيين، والمجتمعات العربية عموما لهم. فالغرب يعتقد أن الإخوان يمثّلون الإسلام المعتدل الذي يرتضيه المجتمع الليبي المحافظ، لكن المجتمع المحافظ لا يعني مجتمعا لا يتطلع إلى التقدم والتطور وبلاد يحكمها قانون مدني.

وقال طاطاناكي، إن الإخوان لا علاقة لهم بالإسلام وهم يستخدمونه غطاء لكي يمرروا أفكارهم ويتسنى لهم الحكم والسيطرة على ثروات البلاد من نفط ومال وذهب. واعتبر أن كلمة حكم إسلامي خطأ، فهؤلاء سياسيون ولا علاقة لهم بالإسلام ولا بد من تصحيح هذا المفهوم.

