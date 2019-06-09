القيادة العامة تكلف القوات الخاصة بتأمين منطقة الهلال النفطي

البريقة 09 يونيو 2019 (وال) – كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة قوات الصاعقة بمهام تأمين منطقة الهلال النفطي .

وقال آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة في تصريحات صحفية إن قواته كلفت صحبة وحدات أخرى من القوات المسلحة بالتمركز في منطقة الهلال النفطي وتسير دوريات تأمين بين مدينة أجدابيا ومدخل سرت الشرقي.

بوخمادة أشار إلى أن تكليف القيادة جاء للتصدي لأي هجوم محتمل على الحقول النفطية من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة والمجموعات الخارجة عن القانون، بالإضافة إلى تسيير دوريات صحراوية بشكل مستمر. (وال – البريقة) ف ع

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