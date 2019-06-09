المجلس التسييري لبلدية أجدابيا يستلم مهامه

أجدابيا 09 يونيو 2019 (وال) – جرت اليوم الأحد في مقر مديرية أمن أجدابيا مراسم التسليم والاستلام بين المجلس المحلي والمجلس التسييري للمدينة.

وصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، في الحادي والعشرين من مايو الماضي، القرار رقم 345 لسنة 2019 بإعادة تسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية أجدابيا.

ونص القرار على تسمية، أمبارك عثمان محمد المنفي، رئيساً للمجلس التسييري لبلدية أجدابيا، وعضوية كلاً من، جبريل أمبارك عبدالحميد أجبيل، وسعيد المبروك عبدالحميد عمر والمبروك محمد نصر ونوارة معتوق الشريف. (وال – أجدابيا) ف ع

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