المنفور يؤكد عسكريين أتراك يسيرون الطائرات في قاعدة معيتيقة

طرابلس 09 يونيو 2019 (وال) – أكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي اللواء محمد منفور وجود ثلاثين عنصرا من الأتراك من بينهم طيارين وفنيين، موجودون في طرابلس لتشغيل الطائرات المسيرة .

اللواء المنفور قال إن الطاقم التركي يقيم وسط المدنيين ولا يمكن استهدافهم، حفاظا من القوات المسلحة على قواعد الاشتباك التي لا تسمح باستهدافهم وسط المدنيين، مبينا أن الرئاسي منع الصحفيين ووسائل الإعلام من الدخول إلى مكان القصف حتى لا تكشف الحقيقة. (وال – طرابلس) ع ع

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