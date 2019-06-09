صوان يستغرب “الصمت الدولي” تجاه تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة

ليبيا – التقى محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية من قبل البرلمان اليوم الأحد، المبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة” في العاصمة طرابلس.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحزب جولة سلامة الخارجية وتحديداً زيارته للولايات المتحدة وروسيا، وتقييم الموقف الدولي حول ما يجري في ليبيا بعد أكثر من خمسين يوم مما وصفها الذراع السياسي لجماعة الاخوان بـ” الحرب والعدوان على طرابلس”.

وأكد صوان على دعم حزبه الكامل لحكومة الوفاق والقوات التابعة لها في رد ما وصفه بـ” العدوان على العاصمة” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ، رافضاً الحديث عن أي تسوية سياسية مع وجود ما وصفه بـ”العدوان والتهديد للعاصمة”.

كما شدد السيد رئيس الحزب على أن الصراع في ليبيا ليس على الثروة وليس صراع أيدلويجات أو بين شرق وغرب كما ؛ وإنما هو مشروع تدعمه دول إقليمية رافضه لقيام دولة مدنية ومناهضة للثورات العربية في المنطقة حسب زعمه.

وإعتبر صوان أن ما وصفه بـ”العدوان” الذي قاده “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) في وقت كان ينتظر فيه الليبيون حلا سياسيا وبوجود الأمين العام في العاصمة وما اعقب ذلك من صمت دولي وعدم اتخاذ مواقف واضحة تدينه هي رسائل سلبية تزعزع ثقتهم في المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وتجعل من العودة إلى أي تسوية سياسية أمر صعب.

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