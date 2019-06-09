شركة الكهرباء العامة تزف هذا الخبر السار

اعلنت شركة الكهرباء العامة تمكن فنييها ومهندسيها الاحد من تشغيل الوحدة الثانية بمحطة الخمس الغازية بعد الانتهاء من إجراء أعمال الكشف والصيانة ومد الشبكة بقدرة 100 ميجاوات .

وقالت الشركة في بيان أنه جاري العمل على صيانة محول الوحدة الغازية الرابعة لارجاعه مجدداً إلى الخدمة ومن المتوقع الانتهاء من استكمال أعمال صيانة المحول ودخول الوحدة إلى الخدمة يوم غد الاثنين بقدرة 130 ميجاوات.

ونوهت الشركة أنه وبإعادة تشغيل هاتان الوحدتان للخدمة مرة اخرى ستساهم في تغطية جزء من العجز الحاصل في الشبكة وتقليص عدد ساعات طرح الأحمال .