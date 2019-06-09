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شركة الكهرباء العامة تزف هذا الخبر السار

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

اعلنت شركة الكهرباء العامة تمكن فنييها ومهندسيها الاحد من تشغيل الوحدة الثانية بمحطة الخمس الغازية بعد الانتهاء من إجراء أعمال الكشف والصيانة ومد الشبكة بقدرة 100 ميجاوات .

وقالت الشركة في بيان أنه جاري العمل على صيانة محول الوحدة الغازية الرابعة لارجاعه مجدداً إلى الخدمة ومن المتوقع الانتهاء من استكمال أعمال صيانة المحول ودخول الوحدة إلى الخدمة يوم غد الاثنين بقدرة 130 ميجاوات.
ونوهت الشركة أنه وبإعادة تشغيل هاتان الوحدتان للخدمة مرة اخرى ستساهم في تغطية جزء من العجز الحاصل في الشبكة وتقليص عدد ساعات طرح الأحمال .

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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تعليقات

  • كمشة كذابين لماذا لم ينقطع الكهرباء مند شهرين والأن رجعت حليمة لعادتها الممنهجة حسب ما يريد البيه ؟ ثماني سنوات ونحن نسمع كذبكم الذي لا ينتهي ؟

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  • الحق يقال ، شركة الكهرباء والكوادر الفنية ، نرى ونسمع عنكم كل خير ، العيب مش فيكم العيب في الحكومة السارقة الغير شرعية ، وقادة المليشيات الذين نهبوا الأموال تحت مسمى الشرعية، معروفة خدمة الكهرباء ، تبي صيانة وتجديد وفنيين كبار واستشارات هندسية عالية وشركات أجنبية وزيادة من معدل الإنتاج اللي يتماشى مع النمو السكاني ..إلخ ، وهذا كله يبي مئات الملايين بشكل دوري ، ومنين يا حسرة!.. ماهو الجراد انطلق شني يشده هالجراد اللي ياكل في الأخضر واليابس ، جيعانين نعرفوهم في منهم دوبوا البالوات من التمسيح ، ويدوروا ويقطفوا وينسنسوا فاضيين ولوا ثوار وتوا الله يبارك سيارات كبار وسفر وفيلات وحسابات في المصرف وسلاح وحكم ، قصدك أهما مازال يولوا زي قبل ؟ تي تحلموا انتوا ، قصدك بيولي للفلس وللجرب وللصنة المعفنة والشخشير المصنن والعرق والشلابيخ ,, ياودي هادي امممم..
    قد تحررنا وحررنا الوطن ..

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