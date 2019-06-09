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إدانات من مسؤولي الوفاق للعمليات العسكرية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استنكر المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق فوزي أونيس خلال مؤتمرٍ صحفي عقدته الغرفة الإِعلامية لعملية “بركان الغضب” في طرابلس مساء الأحد استهداف سيارات إسعاف ومقرات تابعة لوزارة الصحة خلال المواجهات المسلّحة الدائرة في طرابلس مُبيناً أنَّ الأوضاعَ الطبيةَ في المدينة في حالة جيدة.

كما أدان هشام بوشكيوات وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق استهداف مطارِ معيتيقة، مُشيراً إلى تقارير تُفيد بحدوث أضرارٍ جسيمة في المحطّة الأولَى في مطارِ طرابلس الدولي والتي كَان من المفترض أن تتسلمها الوزارة بعد إتمام صيانتها في أواخر يونيو الجاري

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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