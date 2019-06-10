“لا وجود لنزلات معوية بشكل وبائي بالمرج”

نفى مسؤول الترصد الوبائي ببلدية المرج ، الأخبار الشائعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بانتشار حالات نزلات معوية شديدة داخل المدينة بشكل وبائي.

وأكد مفتاح الوراد – في تصريح له لوكالة الأنباء الليبية التي اوردت الخبر – أنه عقب مراجعة سجلات المراكز الصحية وقسم الأطفال بالمستشفى، تبين بأنه لا يوجد حالات مصابة بنزلات المعوية بشكل وبائي.

وأوضح “الوراد” قائلاً إن “هذا لا يعني أننا لسنا عرضة لزيادة حالات النزلات المعوية، في جميع المدن الليبية وذلك لأسباب منها دخول فصل الصيف- انتشار القمامة في الشوارع والأحياء السكنية- معظم مصادر مياه الشرب ملوثة – دخول الكثير من المواد الغذائية دون أي رقابة عبر المنافذ المختلفة وإلى جانب عرض الكثير من المواد الغذائية خارج المحلات وتركها عرضة لأشعة الشمس الحارقة والتلوث الهوائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية