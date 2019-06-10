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وفد من الزنتان يزور قاعدة الوطية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

أدى المجلس الاعلي لقبائل الزنتان ومكتب المنسق الاجتماعي للقيادة العامة في مدينة الزنتان زيارة معايدة لقاعدة الوطية الجوية العسكرية -والمعروفة بقاعدة عقبة بن نافع- وكان في استقبالهم اللواء محمد المنفور وآمر قاعدة الوطية وضباط وضباط صف وجنود من الجيش الوطني والقوة المساندة للقيادة العامة.

وضمت الزيارة أيضاً تجمع أبناء الزنتان وحراك الشباب ورابطة أسر الشهداء بالمدينة وتضمنت مفردات الزيارة إلقاء العديد من الكلمات الترحيبية من الطرفين وتناول وجبة الغداء داخل القاعدة وقام الوفد الزائر بتفقد مرافق القاعدة والوقوف على أحوال الجنود المرابطين بها والاطمئنان عليهم .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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