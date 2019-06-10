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تونس تنفي وقوع مواجهات مع ميليشيات ليبية بالمناطق الحدودية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

نفت وزارة الداخلية التونسية، فجر اليوم الاثنين، ما تم تداوله حول وقوع مواجهات بين قوات أمنية تونسية و ميليشيات ليبية مسلحة بالمناطق الحدودية.

و أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة الداخلية التونسية، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة و لا يعدو أن يكون سوى مجرد إشاعات.

و شدد المصدر، على أنه لم تحصل أي اشتباكات بين الأمن التونسي و عناصر ليبية مسلحة و لا صحة لكل ما تردد بخصوص محاولة ميليشيات ليبية الدخول عبر الحدود التونسية هربا من المعارك المحتدمة بالعاصمة الليبية، طرابلس، و ذلك في سياق العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي مؤخرا ضد الجماعات المسلحة.

و أكد المصدر أن الأمن التونسي دخل منذ أشهر في حالة تأهب قصوى و أنه جاهز لأي تطور محتمل على كامل الشريط الحدودي مع ليبيا.

و كانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت أنباء حول وجود اشتباكات بين عناصر أمنية تونسية و عناصر ليبية مسلحة، قالت إنها أرادت الدخول للتراب التونسي و اجتياز الساتر الترابي.

 

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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