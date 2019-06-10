 مساعدات إنسانية لمدينة غات الليبية تحمل اسم القذافي

أعلنت منظمة إفريقيا المستقبل للتنمية والتوعية الليبية مساء الأحد، وصول مساعدات إنسانية تحمل شعار الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، إلى مدينة ”غات“ المنكوبة جراء السيول والأمطار التي ضربتها خلال الأيام الماضية.

وقال رئيس المنظمة جمال أحمد شعيب، في تصريحات لموقع ”إرم نيوز“، إنّ هده الحملة التي أطلقتها منظمة أفريقيا المستقبل تحت اسم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي تأتي لإغاثة أهل مدينة غات المنكوبة جراء السيول والأمطار والعواصف التي شهدتها المدينة مؤخرا، بعد إهمال الحكومات الليبية المتعاقبة، الجنوب الليبي وتحديداً مدينة غات ومعاناة السكان هناك، وفق قوله.

وأضاف شعيب أنّه تم إرفاق صور القذافي لما يحمله ذلك من رمزية تاريخية تحديدا في غات التي لا تزال إلى الآن ترفع الأعلام الخضراء وتحتفل كل عام من شهر سبتمبر/أيلول بذكرى ثورة الفاتح، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن أهالي المدينة عمدوا خلال زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى استقباله بصور القذافي والأعلام الخضراء تعبيرا منهم عن رفضهم له.

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