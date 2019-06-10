البعثة الأممية: الوفد الأوروبي يزور ليبيا بصفة شخصية

عقد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، الأحد، اجتماعا مع وفد من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين الأوروبيين الذين يزورون ليبيا بصفة شخصية.

وقالت البعثة بحسابها الرسمي في “تويتر”، إن سلامة أوضح للوفد أبعاد الأزمة الحالية في ليبيا، وتداعيات السياسات الخارجية الدولية، والأوروبية خصوصاً، على الوضع الليبي.

وكانت اللجنة وصلت السبت إلى طرابلس للاطلاع على حقيقة مجريات الأحداث في طرابلس والمنطقة الغربية، والاشتباكات الدائرة في تخوم العاصمة، بحسب المجلس الأعلى للدولة الذي قال إن زيارة الوفد جاءت بناء دعوة منه.

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