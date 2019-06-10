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مسؤولان من الوفاق يدينان العمليات العسكرية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

استنكر المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق فوزي أونيس خلال مؤتمرٍ صحفي عقدته الغرفة الإِعلامية لعملية “بركان الغضب” في طرابلس مساء الأحد استهداف سيارات إسعاف ومقرات تابعة لوزارة الصحة خلال المواجهات المسلّحة الدائرة في طرابلس مُبيناً أنَّ الأوضاعَ الطبيةَ في المدينة في حالة جيدة.

كما أدان هشام بوشكيوات وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق استهداف مطارِ معيتيقة، مُشيراً إلى تقارير تُفيد بحدوث أضرارٍ جسيمة في المحطّة الأولَى في مطارِ طرابلس الدولي والتي كَان من المفترض أن تتسلمها الوزارة بعد إتمام صيانتها في أواخر يونيو الجاري

 

 

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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