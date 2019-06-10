استعدادات مهمة لإتمام الامتحانات العامة

عقد مدير عام المركز الوطني للامتحانات محمود البوعزي اجتماعا جديدا في إطار سلسلة الاجتماعات التحضيرية المكرسة لبحث سبل إتمام الشهادات العامة.

وأشار بيان صحفي صادر عن المركز إلى حضور رؤساء الأقسام فيه والشركة المشرفة على عمل منظومة الامتحانات فضلا عن مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة تعليم الوفاق عمران العموري وعدد من رؤساء الاقسام في هذه الإدارة.

وبحسب البيان فقد تناول الاجتماع أوضاع الطلبة المهجرين في الشهادات العامة وسنوات النقل وسبل معالجة أوضاعهم الدراسية من خلال منظومة الامتحانات.

وأضاف البيان أن المجتمعين تدارسوا سبل إنجاح إجراء الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل وامتحانات الفترة الثانية للشهادات العامة وتحديد موعد لها بعد استئناف الدراسة.

ووفقا للبيان فقد تم استعراض امتحانات الشهادات العامة بمدارس الخارج التي من المؤمل إجراؤها مطلع يوليو المقبل وأوضاع الطلبة المسجلين فيها من حيث استيفاء بيانات التسجيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية