لجنة الأزمة التابعة للمؤسسة الوطنية للموارد المائية تركب مولدات ومحركات في عدة مواقع حيوية في غات

غات 10 يونيو 2019 (وال) – أفاد رئيس لجنه الأزمة المشكلة من المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة، الدكتور إبراهيم غلبون إنه قد تم أمس الأحد تركيب خمس مولدات كهربائية بقوى مختلفة في عدة مواقع، وأيضاً خمس محركات على مجموعة من الآبار و محطات تصريف مياه المجاري و غيرها من الأماكن الحيوية التي تواجه تحديات كبري لمجابهة الأوضاع الطارئة في المنطقة.

وتابع غلبون إنه قد تم متابعة التركيب و الاستلام بحضور أعضاء اللجنة التسيرية وفرق العمل الهندسية التابعه لقطاع الموارد المائية بالمنطقة الجنوبية.

وأشار إلى أنه من المعلوم أن يتم توفير هذه المعدات من قبل لجنة الأزمة بالجنوب المشكلة بموجب قرار معالي دولة رئيس الوزراء.

وأكد غلبون على تواصل الأعمال من داخل بلدية غات حيث ماتزال اللجنة في حالة إنعقاد دائم وتواصل مستمر مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائيه بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس عوض الدريس لمتابعة الأوضاع في (غات وتهاله والمناطق المحيطة بها) و تقريب الخدمات الأساسية و الطارئة وإعادة تشغيل الخدمات المتوقفة في (غات و تهاله و البركت والمناطق المحيطة بها). (وال – غات) ب ع / هــ ع

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