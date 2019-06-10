زيارة معيتيق لواشنطن “سيناريوهات جديدة”

بعد نفي البيت الأبيض احتمالية عقد اجتماع بين خليفة حفتر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى النائب في المجلس الرئاسي في طرابلس أحمد معيتيق للحصول على دعم واشنطن.

ووفقا لما ورد في موقع “ديفيزا إيسكويتزا” الإيطالي أنه بعد نفى البيت الأبيض للاجتماع المزمع عقده مع المشير، بادر بالتأكيد على أنه ستتم مناقشة الأزمة الليبية في مجموعة العشرين في اليابان.

و قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق خلال زيارته إلى واشنطن أنه ” سيعود إلى ليبيا برسالة من الولايات المتحدة الأمريكية مفادها أن البيت الأبيض يدعم حكومة الوفاق الوطني ، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة”.

و أشار معيتيق خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز الأمريكية إلى أن حكومة السراج لا تسعى للحصول على الدعم المالي أو العسكري بل تبحث عن الدعم السياسي، كما نقل موقع “ديفيزا إيسكويتزا” أن معيتيق طلب من واشنطن “استخدام نفوذها لإنهاء دعم مصر والسعودية” للمشير حفتر.

ويضع دخول الولايات المتحدة كطرف فاعل في الأزمة الليبية المشير في موقف صعب فإذا ما تم التوافق الدولي على هدنة مشتركة في اجتماع مجموعة العشرين المقبلة في اليابان، والتي تشارك فيه مصر إلى جانب تركيا مروراً بالمملكة العربية السعودية وروسيا والصين وفرنسا وإيطاليا وإذا تم تأسيس موقف مشترك لوقف إطلاق النار الفوري، فسيكون من شبه المستحيل أن يتنصل منه المشير.

سيناريوهات إذا ما حدثت ستفيد السراج وتزيد من تعقيد موقف حفتر حيث ستكون للتدخل الأمريكي هنا آثار مدمرة بحسب موقع “ديفيزا إيسكويتزا” الإيطالي.

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